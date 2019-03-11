鼎益豐從本周五收市後　被恒指公司剔出多項指數

上周五遭到證監會勒令停牌的中國鼎益豐（0612），將於本月15日收市後，被恒生指數公司從恒生指數系數中的6項指數剔出。

恒生指數公司指出，根據剔除成份股之處理規則，鼎益豐將以系統最低價格（0.0001元）從恒生綜合指數﹑恒生綜合指數—金融業﹑恒生綜合中小型股指數﹑恒生港股通指數﹑恒生港股通中小型股指數﹑恒生港股通非A﹑H股公司指數剔出。

在不足9個月股價累升186%

恒生指數公司又指出，鑑於在今年3月8日收市後進行的指數定期調整中，採用了鼎益豐之最後交易價（23.1元）來實施成份股納入及剔除，相關指數會在進行下述調整。

在指數定期調整時以鼎益豐最後交易價23.1元納入的三項指數，將同樣以公司最後交易價從指數中剔除。三項指數分別為恒生綜合中型股指數﹑恒生綜合大中型股指數﹑恒生港股通香港公司指數。

在指數定期調整時，以鼎益豐最後交易價23.1元剔出之三項指數，將實施指數調整，以反映公司以系統最低價格0.0001元從相關指數中剔出。三項指數分別為恒生綜合小型股指數﹑恒生港股通小型股指數﹑恒生港股通中國內地公司指數。

鼎益豐股價在去年7月初時，仍在8月元附近，其後曾高見28.35元，以上周四收市價23.1元計，不足9個月時，累計升幅約186%。