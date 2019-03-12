外資熱情不再　日本物業交易額料3年來首度下跌

日木房地產曾經成為外資投資者鍾情對象，香港亦有個別上市公司在當地投資辦公室及酒店等物業，當中包括鷹君（0041）及盈大地產（0432）。坊間亦有不少機構，鼓勵市民在日本投資物業，特別是買入住宅作民宿出租。

不過外資掃貨多年後，似乎熱情不如以往，早前已有報道指出，去年7至12月，海外投資者買入日本物業的總值大減9成。受到外資減少入市拖累，有調查發現2018年當地物業交易總額暫不及上一個年度，預料整個財政年度當地物業交易有可能事隔3年後，再次下跌。

盈大地產在北海道二古世有投資酒店及滑雪場等項目。（視覺中國）

預料現財年物業交易總額將下降

《日本經濟新聞》引述瑞穗信託銀行旗下的都市未來綜合研究所數據顯示，2018年4月至2019年2月，當地房地產交易總額為3.26萬億日圓，而2017年度全年涉及交易額為4.97萬億日圓。由於從2018年12月後，當地物業交易額持續下跌，預料整個財政年度按年出現倒退機會不少。對上一次日本物業交易額出現倒退為2015年度。

日本物業交易額下降的原因之一，為外資交投下降。截至2018年2月的2017年度，外資買入及賣出房地產之金額，均超過1萬億日圓，但截至2019年2月的2018年度，買入金額銳減至2,979億日圓，而賣出金額亦跌至4,776億日圓。

《日本經濟新聞》指出，截至今年2月底，日本超過100億日圓的物業交易數目，降至78宗。（視覺中國）

價格高企影響投資者入市意欲

同時地產項目價格高企，亦減低投資者的入市意欲。德意志資產管理另類資產調查部長小夫孝一郎指出，可成為投資對象的項目正減少。

此外大型交易亦減少。早年Invesco Office J-REIT以348億日圓購入位於新宿區的西新宿Prime Square。可是截至今年2月，當地交易額超過100億日圓的物業交易只有78宗，按年減少3成。