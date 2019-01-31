日本樓市急凍　2018年下半年外地客購買額大減9成

早幾年不少人介紹買日本樓，聲稱會有良好回報。然而市場熱潮總有冷卻的一日，2018年7至12月日本樓市交易額按年下跌34%，而外地客的交易額更按年大跌9成。

去年下半年樓市成交額 6年以來最少

《日本經濟新聞》引述瑞穗信託銀行的旗下的都市未來綜合研究所數據，2018年下半年日本樓市成交額減少34%至1.73萬億日圓，是6年最低水平。

海外大型公司物業交易減少 因樓價過高

以前日本樓市較歐美市場便宜，因此吸引不少歐美炒家，但2018年下半年，外地客買樓金額按年大跌9成，至僅919億日圓。

有美國資大型房地產基金的日本公司高層表示，最近幾乎沒有買物業，而該公司在去年下半年開始減少入市，原因之一是樓價過高。

另一個金額大跌的原因，是市面大型收購減少，例如2017年中國安邦保險集團，就以約2,600億日圓從黑石集團（Blackstone）收購約200幢出租公寓。

租金回報跌穿3.5% 傳內地資金回流中國

樓價上漲而租金跟不上，日本樓的租金回報率已經跌穿3.5%。大型房地產公司CBRE執行董事大久保寬就指出，很少投資者能夠容忍這麼低的回報率。

而最近日本市場流傳，中國投資者曾經大手購買的大阪海灣區公寓開始出現放盤，顯示內地資金或開始回流中國境內。