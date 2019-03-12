會德豐去年全年少賺16%至172億元　派第二次息1.05元

會德豐（0020）公布截止2018年12月底止全年業績，期內盈利172.39億元，按年下跌16.2%；每股盈利8.43元，派第二次中期股息1.05元，按年增10.5%，全年合共派息1.55元。

集團解釋盈利下跌，主要因為來自2017年出售投資物業 8 BAY EAST 的 非經常性收益及年內重新分類一間聯營公司而產生的虧損。

核心盈利升9%至132億元

若不計入投資物業重估收益及特殊項目，集團基礎盈利增加9%至132.08億元，主要因為香港和中國內地投資物業盈利增加及香港物業盈利不俗。集團應佔九龍倉置業（1997）基礎盈利增加 6%至62億元。

因年內中港大型新項目落成量均下降，以及年內出售的發展物業的收入按新會計準則確認，導致集團收入減少32%至484.9億元，當中發展物業收入減少51%至232.83億元，投資物業收入則增加11%至183.26億元。期內營業盈利則增5%至249.34億元。若不採用新會計準則，集團去年收入及營業盈利則分別增加86.64億元及34.14億元。

土地儲備已增至690萬平方呎

去年全年住宅物業已簽約銷售額達約260億元，較2017年增加52%。截至2019年3月6日，旗下MALIBU預售1,559個單位，銷售所得為144億元，OASIS KAI TAK則預售607個單位，銷售所得為74億元；MONTEREY售出或預售845個單位，銷售所得為91億元，銷售率達97%。

已預售但尚未確認入賬的銷售額上升至267億元，較2017年增加203%。 截至2018年12月旗下土地儲備為630萬平方呎，若計入12月後購入的啟德住宅用地，土地儲備已增至690萬平方呎。