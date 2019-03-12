【中午收市】中美再就貿易談判傳好消息　刺激港股半日升逾400點

中美雙方就貿易談判再傳好消息，副總理劉鶴應美國財長姆努欽就文本關鍵問題進行具體磋商。受到有關消息刺激，港股高開後升幅持續擴大，升幅逾400點。

恒生指數中午收市報28919點，升415點；國企指數中午收市報11490點，升213點，成交額為599億元。

內房股普遍上揚

內需及消費股今日表現突出，藍籌股萬洲國際（0288）升近5%，中午收市報7.63元，同業的中糧肉食（1610）升7.6%，中午收市報3.12元，雨潤食品（1068）升幅更明顯，中午收市報13.3%。康師傅控股（0322）升3.1%，中午收市報11.48元。

內房股亦獲得投資者追捧，碧桂園（2007）升4.2%，中午收市報11.04元，華潤置地（1109）升3%，中午收市報30.85元，中國恒大（3333）升3.3%，中午收市報24.95元。

內險股方面，將於今日收市後公布2018年業績的中國平安（2318），中午收市報83.35元，升2.9%，中國人壽（2628）升2.6%，中午收市報21.45元，中國人保（1339）升2%，中午收市報3.59元。

內房股普遍上揚

內需及消費股今日表現突出，藍籌股萬洲國際（0288）升近5%，中午收市報7.63元，同業的中糧肉食（1610）升7.6%，中午收市報3.12元，雨潤食品（1068）升幅更明顯，中午收市報13.3%。康師傅控股（0322）升3.1%，中午收市報11.48元。

內房股亦獲得投資者追捧，碧桂園（2007）升4.2%，中午收市報11.04元，華潤置地（1109）升3%，中午收市報30.85元，中國恒大（3333）升3.3%，中午收市報24.95元。

內險股方面，將於今日收市後公布2018年業績的中國平安（2318），中午收市報83.35元，升2.9%，中國人壽（2628）升2.6%，中午收市報21.45元，中國人保（1339）升2%，中午收市報3.59元。

美團半日跌近1成

重磅藍籌股亦上揚，香港交易所（0388）升2.7%，中午收市報276.4元，友邦保險（1299）升2%，中午收市報78.3元，騰訊控股（0700）升1.5%，中午收市報360元。

至於新經濟股方面，小米集團（1810）升3.4%，中午收市報12.3元，美團點評（3690）則逆市下跌近1成，中午收市報53.2元。