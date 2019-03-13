新一代iPhone定價太高　日本人買唔起　銷量仲差過舊款

IPhone系列一向為蘋果的皇牌產品。可是在去年9月推出的新一代iPhone聲勢大不如前，原因在於產品定價過高，不少款式售價逾萬元。為了刺激銷售，蘋果決定在新興市場以當地貨幣定價。同時當地經銷商決定對產品減價，不論是在香港或是內地，有經銷商宣布對個別機款減價，幅度以千元計算。成效如何？最近曾有報道指出，經減價後iPhone銷量在內地明顯上揚。

以為產品定價太高，導致銷量大受影響的情況，只會在內地等新興市場發生？原來這情況在日本亦有出現。日本素來予外界當地人民較為富裕，兼且對iPhone產品相當鍾情，理應對產品價格的敏感度不高。可是當地的實際情況，卻是與內地情況分別不大。

新款iPhone售價太高，在日本銷售亦欠理想。（視覺中國）

新一代iPhone在日本銷量強差人意

新一代iPhone在日本售價為10萬圓（日圓‧下同）或以上，即折合約7,000港元。據《日本經濟新聞》引述調查機構BCN的數據顯示，發現去年推出﹑中心價位達到15萬圓的iPhone XS的銷量，與2016年秋天推出﹑上市時為9萬圓的iPhone 7相比，銷量下跌66%。就算是產品售價與iPhone 7只相差1萬圓的iPhone XR，銷量亦下跌了51%。

貴價產品銷量欠佳的問題，不單止蘋果要面對，其競爭對手之一的三星電子，同樣要處理有關問題。去年秋天推出﹑中心價位為12萬圓的Note 9，其銷量較2013年推出的Note 3大減63%。

為刺激銷售，docomo在去年11月推出iPhone XR減價套餐。（視覺中國）

顧客鍾情平價舊款手機

產品定價太高加上新功能未獲得消費者予高評價，顧客反而將焦點落入上一代產品。報道引述日本有大型代理商高層指出，上一代的產品iPhone 8的庫存正在減少。目前在當地iPhone 8的售價介乎7至9萬圓。

高定價智能手機在日本銷量實在差強人意。報道指出，NTT docomo在2018年10至12月期間，智能手機銷量為316萬部，按年減少8%，另一間電訊商Au，銷量下跌14%至191萬部。KDDI亦指出，銷量亦不及往年。

為了刺激銷情，docomo於去年11月已為iPhone XR推出減價3成的套餐。另一間大型電訊商軟銀，則從今年1月底起，除對iPhone XR減價外，亦將由Google自主研發的手機Pixel，減價1.08萬圓。

有分析員指出，若夏天起禁止綑綁式減價套餐，或刺激中價手機需求。（視覺中國）

新法案將禁止電訊商推綑綁式減價套餐

另一方面日本內閣在今年3月5日通過，要求降低通信費用的《電氣通信事業法》的修正案，預料最快在今年夏天，禁止通信合約為前提﹑以降低智能手機售價的綑綁式降價。報道引述分析人士指出，屆時售價逾10萬圓的產品更不會受到消費者歡迎。

Deloitte Tohmatsu Consulting的高級經理越智公央更預測，禁止綑綁降價後，智能手機銷量將下跌2至3成，售價為5萬圓的產品銷量將變得暢銷。