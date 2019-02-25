舊款救蘋果？　傳iPhone 6s印度熱銷　向供應商緊急加單

蘋果去年推出的iPhone XR、iPhone XS以及iPhone XS Max，由於定價高過而銷售疲弱，中國市場要下調價格保銷量。而世界增長最快的手機市場印度，最近興起該公司4年前的產品iPhone 6s。

印度兩大電訊商均缺貨 急加單兩成

台灣《經濟日報》報道，iPhone 6s最近在印度市場熱銷，當地兩大電訊商Vodafone Idea和Bharti Airtel都顯示缺貨。有台灣供應商傳出，蘋果已經向可成、緯創、大立光等iPhone 6s供應商緊急加單兩成，惟多間供應商不予置評。

業界分析稱 舊機零件毛利率更好

有業界分析，iPhone XR等機去年上市銷售不濟，今次iPhone 6s加單，由於舊機零件良率高，毛利率比新機更好，有助供應商重振業務表現。

2015年推出的iPhone 6S，最近成為印度市場的暢銷商品。（路透社）

印度電訊商推4G計劃 買機有優惠

不過，iPhone 6s是2015年9月發布的產品，為何近期才熱銷？原來Vodafone Idea和Bharti Airtel為了推動用戶升級4G，推出4G網絡配搭iPhone 6s的優惠計劃，用戶反應熱烈。

其實iPhone 6s的生產線並沒有終止，目前緯創在印度設有組裝廠，專門為印度市場組裝iPhone 6s，而可成及大立光等零件供應商，則從其他地方生產零件，再運到緯創的印度工廠。

有研究機構指出，去年蘋果在印度市場佔有率降至1.2%。（視覺中國）

研究機構﹕蘋果去年在印度付運量大減近5成

蘋果在印度市場一直以來未見有大起色之餘，去年蘋果因調整在印度市場的發展策略，不容許大規模減價，導致公司在當地的付運量及市佔率皆下降。據研究機構《Counterpoint Research》的數據顯示，去年蘋果在當地智能手機出貨量，按年大減46.9%至170萬部，市場佔有率亦有2017年的2.4%，折半至1.2%。

不過蘋果又並非全無翻身機會。除了調整產品定價外，有市場人士認為，印度在過去2至3年已進入由OTT提供視頻等內容，這有助消費者對硬件的價格敏感度降低。同時蘋果亦致力加大適合在印度市場的手機應用程式發展，均有助公司扭轉在當地市場的發展困局。