保誠去年壽險新業務利潤升7%至38.77億英鎊　經營溢利升3%

保誠集團（2378）公布去年全年業績，期內集團壽險新業務利潤達到38.77億元（英鎊‧下同，約399.9億港元），按年上升7%，按固定匯率計則升11%。期內年度保費等值銷售額跌2%至68.02億元（約701.56億港元），宣布派第二次中期息33.68便士（約3.48港元），全年派息增加5%至每股49.35便士（約5.09港元）。

保誠去年經營溢利為48.27億元，按年升3%，按固定匯率計，則升6%。按國際財務報告準則，稅後溢利為30.13億元，升26%，按固定匯率則升30%。

亞洲區壽險新業務利潤升10%

亞洲區繼續成為保誠的業務重心，期內壽險新業務利潤達26.04億元（約268.6億港元），按年升10%，以固定匯率計則升14%。壽險年度保費等值銷售額達37.44億元（約386.2億港元），按年跌2%，以固定匯率計則升2%。

美國業務方面，新業務利潤升2%至9.21億元（約95億港元），以固定匯率計則升5%。

英國及歐洲業務方面，去年新業務利潤達3.52億元（約36.3億港元），按年升3%。

亞洲業務財務表現強勁

保誠執行總裁Mike Wells稱，再次在亞洲業務的帶動下錄得強勁的財務表現，這充分證明公司的機會組合的規模、實力之深厚，以及不斷致力於有條不紊地執行策略。

與此同時，擬將M&GPrudential自Prudential plc分拆出來的籌備工作亦取得良好進展。

他又指出擬將M&GPrudential自Prudential plc分拆出來的計劃，將進一步加强兩項業務的策略重點。相信鑒於公司所面對的機遇和有目共睹的執行和創新能力，已準備就緒，可望繼續實現盈利增長。