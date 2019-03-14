日本打工仔加薪幅度今不如昔　通脹達標之路更難行？

每年春天均是日本打工仔最期待的日子。因為這正是勞資雙方商討加薪的最關鍵一刻，直接影響每年4月，新財政年度開始後，個人收入水平如何。過往數年，日本勞工平均工資有逾2%升幅，可是今年舊調難重彈，原因不就是受到經濟放緩拖累。

終於到了3月13日，這一個企業向僱員答覆最終加薪幅度的日子。豐田汽車等大型企業宣布的加薪幅度，不及去年。豐田宣布全體工會成員人均每月加薪1.07萬日圓，按年減少1,000日圓，惟並無公布具體加幅多少。

至於其他大型企業如本田及日立製作所，今年基本薪酬加幅同樣不及去年。只能期望夏季及冬季獎金，可以讓一眾打工仔喜出望外。

日本首相安信晉三希望企業加薪，以推動通脹達到日本央行目標水平。（視覺中國）

研究員﹕外部不確定讓企業難大幅加薪

過去一段時間，日本企業盈利及現金水平屢創新高，既與當地經濟持續增長，以及日圓偏軟有助產品出口之餘，亦帶來匯兌收益。所以當地企業仍可以應首相安倍晉三的要求，上調員工薪酬以對抗通縮。

可是全球及日本經濟增長放緩，促使企業在考慮加薪時變得審慎，這與在不確定時間，企業盈利持平，若加薪過份進取會增加成本。

《路透》引述日本總研主任研究員山田久指出，擔心加薪動力減弱，與基礎通脹仍疲弱，且面臨高度不確定性。他又指出外部前景不確定性，分別來自中美貿易戰﹑歐洲政局不穩，以及當地在今年10月將消費稅率上調至10%。

早前已有調查發現，今年日本企業對員工加薪幅度介乎1.5至2%。（視覺中國）

豐田決定不調整僱員基本工資

面對前景未明，日本企業較傾向發放一次性獎金，或其他與年度行潤掛鉤的福利，並且傾向年度總金額支付而非固定基本工資，這與退休金及養老金福利是受到基本工資左右。

《路透》在上月進行的調查發現，51%受訪企業預期今年加薪幅度為1.5至2%，較去年當地平均加薪2.26%的幅度為低。

豐田今年對員工加薪金額，不如去年。（視覺中國）

日本政府希望改變職場文化

另一方面從新一個財年開始，安倍政府開始實施工作方式改革，以遏制日本的加班文化。

過往曾發生有員工因加班時間過長，導致過勞死或自殺等問題。在2015年的聖誕節，在廣告公司任職約1年的職員高橋茱莉自殺，其後發現生前她長期加班。事發後各界要求改變日本職場工作模式，特別是減少員工每月加班時間。

除了改革加班文化外，安倍政府亦打算推行同工同酬，以及延長退休年齡等以應付人口老化等問題。不過有關改革將工會及管理層的焦點，從加薪幅度轉移，並打消了政府原來可以促進一個由加薪帶動，繼而實現日本央行2%通脹目標的良性循環的念頭。

日本工會對企業爭取要求時 不及西方工會進取

《路透》又指出日本工會在提出要求時，態度並不如西方工會般進取，因為日本工會更重視工作的穩定性及對公司的忠誠度。

報道亦引述花旗集團分析師Kiichi Murashima指出，在今年的勞資談判中，企業及工會不如以往般重視加薪，反而考慮更廣泛議題，如縮窄工資差距﹑勞動生產率，及工作與生活平衡等。