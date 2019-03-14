區塊鏈資產交易所Gatecoin被法院頒令清盤　已停止業務運作

香港區塊鏈資產交易所Gatecoin，被法院頒令清盤。公司在網站刊登聲明，指法院委任一名臨時清盤人，公司已即時停止業務，將配合清盤程序，以加快將資產分配予債權人。

網站貼出聲明，表示收到法院頒令清盤，委任臨時清盤人及即時停止業務。

稱在過去數個月運上陷入癱瘓

Gatecoin指出，公司從去年9月起與受法國監管機構監管的支付服務供應商合作，可是有關服務供應商一直未能做到在短時間內將資金轉賬到客戶，導致公司在過去數個月營運上陷入困難，並蒙受明顯損失。

縱使其後曾轉用其他服務供應商，但是情況仍未有變化，這與公司大部份資金存放在前述的支付服務機構。為了取回資金，公司已採取法律行動，惟有意見指出，難以取回所有款項。

上述情況使公司在一段頗長時間內出現財務困難，公司亦無法營運下去，法庭在3月13日亦頒下法清盤令，而臨時清盤人已委任。該公司促使用戶等待，亦會協助清盤程序進行，向債權人退回資產。

Gatecoin在港成立4年多，創辦人兼行政總裁Aurélien Menant。公司曾經表示，在2017年遭恒生銀行（0011）沒有任何通知下凍結戶口，Aurélien接受傳媒訪問時，當時他需要關閉戶口並提取約1,000萬美元資金，之後亦要尋找其他方案去處理交易所的提款及轉帳問題。