【證監重罰投行】天合化工遭勒令停牌　被指澄清公告載有虛假資料

天合化工（1619）被證監會勒令停牌，當年有份協助該公司上市的3間外資券商，包括瑞銀、美林遠東、摩根士丹利亞洲齊遭證監會重罰，其中瑞銀罰款高達3.75億元是歷來最高，更被釘牌一年。

天合化工2014年6月20日在港上市，聲稱主要從事化工產品生產，但上市不足3個月，就被沽空機構「匿名分析」發報告狙擊，指控其賬目造假，誇大盈利、與客戶關係不可信，產品銷售額遠大於市場規模等，更形容是「有史以來最大股市欺詐行為」。

其中，報告引述天合向外披露的4大客戶，有3間都是天合的關聯公司，不但共用一家辦公室，管理層也與天合有關。另外，又指天合聲稱賣出8噸防指紋劑，但市場總需求其實只有4噸，虛報的銷量堪比防指紋劑龍頭公司日本大金當時銷往中國及日本的3倍。

2016年打後業績「無影」

儘管如何澄清，管理層更表示「不欲再花時間娛樂對方」，又連環增持股票等，公司也難逃在2015年3月開始停牌。期間，天合多次就復牌進展發表公告，但未能如期發布多份年度業績，2016年打後的業績更是無影無蹤，惟如何「努力」，調查超過兩年後，仍遭到證監會在2017年5月25日對其勒令停牌，指招股說明書、澄清公告等載有虛假、不完整或具誤導性的資料。

事件最慘的應該是投資以億計港元的一眾小股民，該股上市以來，初期曾高見2.5元，但沽空報告一出後，股價反覆向下，停牌前只報1.17元，惟市值仍高達290.19億元。