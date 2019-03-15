澳博與澳門政府已簽延長賭牌合同　將於下午1時復牌

澳博控股（0880）發出公告，指出今日與政府訂立批續延長合同，賭牌會由原來明年3月31日到期，延長至2022年6月26日，與其他博企到期日一致。公司指出當批給延長合同簽署時，須要向政府支付2億元（澳門元‧下同）作為溢價金。公司會在下午1時復牌。

澳博指出已同意在簽署批給延長合同當日起計3個月內，參與澳門第7/2017號法律訂定的非強制性中央公積金。

批給延長合同亦要求澳博由簽署合同當日起計3個月內，向政府提供金額不少於35億元的銀行擔保，以保證澳博當其批給延長合同到期時，可以履行現有對勞動債務的承諾。政府可因應澳博實際聘用的合資格僱員人數，而要求澳博增加擔保金額。

同時經政府批准，公司已與美高梅中國旗下的美高梅金殿超濠訂立美高梅轉批給延長合同，將博彩轉批給由明年3月31日，延長至2022年6月26日。美高梅金殿超濠已同時支付2,000萬元代價予公司。

稱續牌可促使公司與其他博企處相同位置

澳博認為批給延長合同標誌著公司一項重大的發展，當澳門政府考慮邀請下一輪博彩批給競投時，可將澳博置於與其他博企相同的位置。董事會認為批給延長合同的條款屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益。