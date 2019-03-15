保監局指去年保險業毛保費升9%　「山竹」致財產損壞業務蝕近2億

保監局公布，去年本港保險業毛保費總額達5,317億元，按年上升8.6%。去年超強颱風「山竹」襲港，令財產保險頓成「重災區」，財產損壞業務的承保表現轉蝕1.89億元，扭轉2017年的2.09億元盈利。

長期業務保費收入升8%

根據保監局臨時統計數字，去年本港保險業長期有效業務的保費收入按年升8.3%，至4,782億元。當中人壽及年金（非投資相連）業務保費收入升4%至3,965億元。新造業務方面，期內長期業務的新造保單保費為1,622億元，升3.7%，其中人壽及年金的非投資相連業務佔1,441億元，增加0.8%。

去年內地客新造保單保費繼續下滑，按年跌6.4%至476億元。（視覺中國）

近年內地客來港買保險的熱潮轉淡，去年相關新造保單保費按年跌6.4%至476億元，佔整體約29.4%，其中約96%是醫療或保障類型的保險產品，約99%為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

一般保險業務轉賺近6億

至於一般保險方面，去年毛保費總額達536億元，按年升11.3%，淨保費則升6.6%至353億元，承保表現轉虧為盈，由2017年的虧損7.92億元，轉為去年盈利5.83億元。

其中包含財產險、意外及健康保險在內的直接業務，毛保費按年升6.5%至384億元，淨保費則跌0.1%至252億元。惟承保盈利下跌4成至2.67億元。受颱風「山竹」破壞影響，財產損壞業務轉蝕1.89億元，較2017年的2.09億元盈利大幅轉差，船舶業務的承保表現亦轉蝕2.25億元，扭轉2017年的7,300萬元盈利。