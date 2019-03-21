合和私有化成功　贊成票數佔97%　老牌地產股告別47年上市舞台

老牌地產股合和實業（0054）於去年底獲大股東胡應湘家族提出私有化，公司今日﹙21日﹚就私有化舉行法院會議及股東特別大會作出表決。議案最後獲得通過，於法院會議的贊成票數佔96.27%或3.13億股，而在股東特別大會，贊成票為97.86%或6.65億股。

根據安排，​合和股份最後買賣日期為4月17日，將於5月3日起從聯交所撤銷上市地位。

今年邁入上市47周年

公司去年12月宣布，建議以每股作價38.8元進行私有化，較停牌前26.45元溢價約46.7%，但就較去年9月底每股資產淨值60.21元折讓35.6%。

目前，合和「街貨」有5.48億股，佔公司已發行股本約63.07%。換言之，今次私有化計劃涉及資金約212.56億元。雖然收購價與每股資產淨值仍存有大折讓，但仍能打動一眾股東投票通過私有化，意味今年邁入上市47周年的合和，將退出港股舞台。

合和實業私有化成功，胡應湘掌舵的上市王國將退出港股舞台。（資料圖片）

1972年上市 曾為「華資地產五虎將」

香港知名商人胡應湘於1969年創辦合和，公司於1972年上市，主要業務是基建項目投資，物業租賃、代理及管理，酒店營運及管理等。合和昔日曾位列「華資地產五虎將」之一，與新地（0016）、長江實業（長實集團前身，1113）、恒隆集團（0010）和大昌集團（0088）齊名。

同時，作為本港老牌發展商，合和在香港留下不少標誌性的建築物，包括灣仔合和中心、九龍灣德福花園、荃灣荃威花園及荃灣悅來酒店等。其中，1983年落成的灣仔合和中心，大廈外形呈圓柱型，樓高216米，共有66層，其後6年一直為本港最高建築物，其頂樓的旋轉餐廳更是不少港人的集體回憶。

不過，工程師出身的胡應湘，不想合和只做純地產發展商，而是強調基建發展的重要性，早年已參與發展內地基建，如公路和電廠。只不過，「針無兩頭利」，合和轉攻基建的策略，令其錯失當時本港地產業發展的黃金盛世，加上90年代在泰國曼谷投資高架公路及鐵路系路失利，因而之後漸漸淡出「華資地產五虎將」之列。現時合和市值逾310億元，僅是長實市值的13%，胡應湘成功以「折讓價」將公司私有化，也算是大贏家。

胡應湘今早稱不論結果如何 均會為股東做事

今早就私有化表決後，主席胡應湘出席特別股東大會後表示，「我宜家都唔答得，頭先就投咗票，結果就仲未知，今次私有化目的，已經好清楚寫喺通告上。」

胡應湘又指出，「無論結果係點，我可以保證我會努力為合和股東做事。」