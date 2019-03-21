騰訊去年盈利增長10%　末期息1港元

騰訊控股（0700）宣布，截至去年12月底的全年，盈利為787.19億元（人民幣‧下同），按年增長10%。每股盈利8.336元。按非通用會計準則，去年全年盈利按年增長19%至774.69億元。派末期息1港元。

期內，全年收入3,126.94億元，按年增32%。

其中，增值服務業務收入1766.46億元，按年增14.7%；網絡廣告收入580.79億元，按年升43.6%；其他收入779.69億元，按年增長79.9%。

網絡遊戲收入僅增長6%

增值服務業務收入當中，網絡遊戲收入增長6%至1,040億元，主要反映集團的智能手機遊戲，如《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》以及新遊戲如《奇蹟MU：覺醒》與《QQ炫舞手遊》收入增長。社交網絡收入增長30%至726.54億元，主要受數字內容服務，如視頻流媒體訂購及直播服務貢獻的增加所推動。

網絡廣告業務收入方面，社交及其他廣告收入增長55%至397.73億元，主要受微信朋友圈及小程序、移動廣告聯盟以及QQ看點收入的增長所推動。媒體廣告收入增長23%至183.06億元，主要反映騰訊視頻的廣告收入增長推動。

截至12月底，QQ整體月活躍帳戶按年增加3%至8.07億，QQ智能終端月活躍帳戶增長2.5%至6.998億。QQ空間的智能終端月活躍帳戶按年跌3.9%至5.32億；微信及WeChat月活躍賬戶達10.98億，按年增11%。

此外，小程序用戶人均訪問量按年增長54%。