傳騰訊、優酷陸續進軍台灣　台文化部：建議投審會不予同意

今（14）日上午，有消息傳出，大陸線上串流影片網站「騰訊視頻」將在5月循愛奇藝模式在台灣落地，其台灣代理商已在台北101大樓租用辦公室，準備聘請員工；同樣來自大陸的「優酷視頻」亦計劃在今年登台。 不過，據最新消息指出，台灣文化部表示，未來如騰訊等大陸影音串流平台（OTT）申請抵台，文化部將建議經濟部投資審議委員會不予同意。

大陸串流影片平台騰訊積極落地台灣。（網站截圖）

對於大陸線上影片網站頻頻到台灣叩關，其主要業務官員──台灣國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡受訪時表示，將與台灣文化部舉行影音串流平台（OTT）例行會議，討論騰訊議題，強調OTT來台落地必須經過經濟部「投審會審議」通過。

事實上，早在「愛奇藝」2016年要以資訊服務業申請在台設立公司，台經濟部投審會曾函詢文化部意見，文化部就依據「大陸地區人民來台投資許可辦法」及相關規定，並考量兩岸產業的平等互惠等狀況，認為台灣OTT目前也無法赴陸，基於上述2項因素，建議投審會不予同意。

因此，對於大陸「騰訊視頻」預計5月在台落地，文化部今日稍晚受訪時表示，「未來中國OTT平台申請來台，文化部仍持相同立場，建議投審會不予同意」。

（中央社）