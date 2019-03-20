微軟股價水漲船高　創辦人蓋茨成世上第二名身家達千億美元富豪　

地球上再有另一名人士，身家達到1,000億元（美元‧下同）。據《彭博》億萬富翁指數，微軟創始人比爾蓋茨的淨資產為1,000億美元，成為全球第二位淨資產達到千億美元門檻的富翁。

排首位的是亞馬遜（Amazon）創辦人及行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos），他的淨資產為1,456億元，第三及第四位是股神巴菲特和Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），他們的淨資產分別是844億元和637億元，第五位則是Google母公司Alphabet行政總裁皮猜（Sundar Pichai），其淨資產有566億元。

貝佐斯及蓋茨等富豪持續上揚，與旗下公司股價水漲船高有關。亞馬遜及微軟市值分別達到8,654億元及9,000億元，促使貝佐斯及蓋茨身家持續上揚。早前貝佐斯身家更曾達到2,000億元。

蓋茨生活作風仍平民化

雖然蒞蓋茨身家已成千億級富豪，但是與貝佐斯身家有456億元差距，除非微軟股價大升，或亞馬遜股價大跌，否則蓋茨要重奪世界首富之位非易事。

縱使蓋茨身家達千億元，惟生活仍相當平民化。早前便有報道指出，其本人仍在街頭排隊買快餐「醫肚」。

馬雲身家達424億元

至於中國富豪方面，阿里巴巴創辦人馬雲以424億元的淨資產排在第19位，為華人排名最高。長和系創辦人李嘉誠以310億元排在第28位。