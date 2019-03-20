MPF自願供款及年金保費扣稅上限增加 　滙豐、友邦等表態支持

延期年金及強積金自願性供款扣稅草案，今日獲立法會三讀通過，換言之市民購買延期年金及強積金自願性供款，納入可扣稅項目，每年上限6萬港元，將於下月1日生效。有關草案獲不少金融機構歡迎。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，今天通過的有關扣稅措施十分重要，有助鼓勵本港市民更好地為退休生活作準備。強積金及年金均是有效及實用的退休儲蓄工具，可滿足本港市民於不同人生階段的不同退休需求。滙豐已就此做好準備，在獲得監管部門批准後向客戶推出合資格的產品和服務，以滿足他們的退休需要。

友邦︰準備就緒提供不同的退休保障方案

另外，友邦香港歡迎立法會今日通過關於年金保費及強積金自願性供款的稅務扣除條例草案。「AIA理想退休生活調查」顯示，接近半數受訪港人預期到50歲才會開始部署退休計劃, 然而人口老化及醫療通賬已是急不容緩的社會問題。友邦香港已準備就緒，為市民大眾提供不同的退休保障方案，以享有稅務優惠，幫助他們輕鬆規劃人生。

立法會今日三讀通過有關延期年金及強積金自願性供款的扣稅草案，兩者的扣税上限增至6萬元，下月1日起生效。（資料圖片）

永明︰樂見政府提供誘因 鼓勵市民準備退休生活

香港永明金融分銷及市務總經理區張明儀指出，鑑於人口老化，加上市民普遍對退休生活有更高的期望，年金市場極具潛力，樂見政府提供誘因，鼓勵市民及早準備自己的退休生活。在香港年金計劃推出後，市民對年金認識普遍提高。是次的稅務扣減安排可以惠及普遍的打工一族。公司正積極研究，爭取盡早推出可扣稅的延期年金產品。

宏利香港首席行政總監萬士家表示歡迎，相信有關措施能進一步鼓勵市民增加自願儲蓄，並因應本身的財務需要，籌劃退休後的穩定入息，為退休生活做好財務準備，宏利亦正準備推出相應產品及方案，以配合政府的扣稅安排。