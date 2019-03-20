李兆基︰年事已高　考慮退任恒地及煤氣主席

恒基地產（0012）宣布，人稱「四叔」創辦人李兆基考慮退休，但將留任為公司董事，繼續為集團服務。

李兆基於恒地業績公告內指出﹕「本人年事已高，現正考慮於本屆股東週年大會後退任主席及總經理一職，並將向董事局建議由李家傑博士及李家誠先生兩位出任聯席主席及總經理，而本人仍將留任為本公司董事，繼續為集團服務。有關本人之決定及日後安排將於今年5月28日之股東週年大會當日，通知各位股東。本人藉此衷心感謝各股東數十年來對本人擔任主席的信任及鼎力支持。」

他又指出﹕「本人藉此衷心感謝各股東數十年來對本人擔任主席的信任及鼎力支持」。

恒地旗下的中華煤氣（0003）亦指出，四叔會考慮退任主席，由李家傑及李家誠出任聯席主席。四叔指出﹕「本人將於2019年5月28日之股東週年大會當日，通知各位股東有關決定及日後安排之詳情。本人謹此衷心感謝各股東數十年來對本人擔任主席之信任及鼎力支持」。

對於四叔考慮退任恒地及煤氣主席。恒地發言人回應《香港01》時指：「四叔已經係91歲老人家，身體都仲係『OK』。不過，我都答你唔到佢5月28日大唔大機會宣布退休。」

恒地上市迄今已近38年

多年以來擔任恒地主席及總經理的四叔，1928月2月出生，剛過了91歲生日。當年夥同郭得勝﹑馮景禧組成新鴻基地產（0016），其後再另行創立恒地。恒地不久便成為香港四大地產商之一，並於1981年上市，迄今已有38年。

恒地除了發展地產業務外，亦有涉及其他業務，包括公用事業如煤氣﹑酒店業務如美麗華酒店（0071）﹑渡輪服務如香港小輪（0050），以及百貨如恒基發展（0097）。