呂志和：個人支持「明日大嶼」　料港府有足夠財力應付

政府公佈「明日大嶼」填海工程造價初步估算為6,240億元，將成香港有史以來，最貴的基建項目。嘉華國際（0173）主席呂志和表示，他個人支持今次的填海計劃。

他出席業績發佈會時表示，工程費用將攤長約10年時間支付，相信以香港儲備逾萬億元水平去看，財政狀況足以應付。

被問到會否憂慮工程最終會超支，他指超支原因是經濟向好市民生活水平提升，但同時政府其他收入亦會上升，「十幾年後，地價都唔會同依家一樣，政府應該已經計過數。」

嘉華國際主席呂志和表示，「明日大嶼」完成後，對土地供應的幫助有限（梁鵬威攝）。

「明日大嶼」是為下一代的投資

他又指，在大灣區計劃推出後，自己希望政府會有基建連接灣區，認為「明日大嶼」是為下一代的投資，「市民要相信政府，支持她填多啲地，對香港一定有用，冇地乜都假。」

不過他提到，「明日大嶼」完成後，對土地供應的幫助有限，「市民要擁護政府，幫手搵多啲地，好似棕地、農地同墳海。亅

嘉華國際主席呂志和指，會繼續在長三角及珠三角發展，集團已在江門、東莞等地投地（梁鵬威攝）。

不會進取投地 料今年樓價平穩

公司去年未能成功投地，政府又將公私營房屋供應調整至7比3，或令私人土地供應減少。呂志和指，不會因此而進取投地，「搶貴地，我哋賣貴啲」。 他表示會繼續投地，又希望樓價可以平穩發展。

提到對樓價的展望，呂志和認為，目前樓價走勢已經平穩。至於仍有122億元銷售未入帳，集團指，將分今、明兩年入帳，但兩年分別入帳的金額，要視乎交樓的實際情況。

另外，集團指會繼續在長三角及珠三角發展，針對大灣區的政策，亦已在江門、東莞等地投地。