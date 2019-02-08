嘉華去年銷售額77億元　累售逾760伙　料下季推啟德項目

嘉華國際（0173）營業及市場策劃總經理（香港地產）溫偉明出席新春傳媒午宴時表示，去年全年集團樓宇銷售金額為77億元，涉及超過760伙，主要是白石角嘉熙。

下季或推出啟德項目 涉約1000伙

他指出，今年將有很大的計劃，將推出旗下啟德發展區1k區2號項目，涉約1,000伙，計劃發展中小型單位，會參考嘉匯的銷售策略，預計最快於今年第2季至第3季發售。

溫偉明續稱，旗下嘉林邊道項目本來打算做高座住宅項目，但因與政府商討補地價、地契上有難度，故現時改成5伙低密度住宅，每伙約4,000平方呎。

溫偉明直言是今年樓市是「有挑戰性的一年」。（陳嘉碧攝）

小陽春提前出現 更延續至今

對於今年樓市，溫偉明直言是有挑戰性的一年，雖然去年底至第一季出現貿易戰，也預計第一季末至第二季出現小陽春，但去年12月底發展商大力推盤下，已令小陽春提前到來。他認為市場已找到支持位，並將其延續下來，現時每日見20至30宗一手成交。

溫指出，人行早前於1月4日降準，同時有序放水，以支持中國經濟發展，相信新盤銷情亦不會太差，有一定支持位。他又稱，即使個別樓盤偏遠，只要價錢適合，都可以銷售到，預計今年樓價是穩中求突破。