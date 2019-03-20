煤氣去年多賺13.2%　派末期息23仙兼送紅股

中華煤氣（0003）公布截至去年12月底止全年業績，期內股東應佔溢利為93.13億元，按年增加13.2%，扣除國際金融中心的重估增值，稅後溢利為72.83億元，按年增加4%。

煤氣宣布末期息23仙，連同中期息12仙，全年派息35仙；同時宣布派送紅股，每10股送1股。

公司又指出，若無特殊情況，預計在2019年派紅股後，全年股息將不會少於2018年派發的中期及末期股息。

公司指出去年在香港煤氣銷量按年升1.7%至29,550百萬兆焦耳，而全年銷售爐具有28.3萬台，按年升3%。截至去年底，在香港客戶數目達190.8萬戶，按年升1.3%。

預料今年香港用戶數目平穩

主席李兆基於業績公告內指出，預計2019 年本港客戶數目將保持平穩增長。目前本港就業狀況良好，訪港 旅遊業興旺，帶動本地需求及消費。本港煤氣業務亦受惠於香港特區政府致力增加 土地及房屋供應，預計客戶數目於未來數年將維持穩定而理想之增長。

煤氣於環保及經濟綜合效益上亦具競爭力，有利於拓展工商業之能源市場。惟外圍環境複雜多變，加上本港人力成本及營運支出不斷上升，令經營成本增加，營商環境 充滿挑戰。集團將繼續致力推動智慧創新以提升營運效益，令本港煤氣業務得以 維持穩健之發展。