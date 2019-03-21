【長和系業績】李澤鉅首份成績表　長和去年多賺11%至390億

「超人」李嘉誠去年3月宣布退休，長子李澤鉅接捧長和系主席1年，今日派發首份「成績表」！長和﹙0001﹚公布，去年12月底止全年股東應佔溢利390億元，按年增11%；每股盈利10.11元。

集團宣派末期息2.3元，計及中期股息，全年股息每股3.17元，按年增加11%。EBITDA總額1,135.8億元，按年增9%。

期內，收益總額4,532.3億元，按年增9%。

李澤鉅︰風險有增無減

長和主席李澤鉅在業績報告中表示，於2018年，全球經濟景況持續波動，第4季更顯著惡化。至年底時，貨幣政策方向、貿易糾紛與英國脫歐磋商之不明朗情況均減低投資意欲及貿易流量。融資條件收緊，主要貨幣兌美元轉弱，商品價格亦大幅下跌。然而，集團仍保持可觀盈利增長及穩固財務狀況，部分源自2017年及2018年成功完成多項主要交易。

李澤鉅在報告中表示，全球經濟前景處於逆勢，風險有增無減。﹙羅君豪攝﹚

至於展望，李澤鉅在報告中表示，貿易糾紛及英國脫歐結果仍屬未知之數、商品及貨幣價格波動，預期主要經濟體增長減慢， 令全球經濟前景處於逆勢，風險有增無減。但他補充，就所有投資活動採取審慎之資本管理、嚴謹之財務政策，以及支持目前投資評級之穩健流動資金及健全債務狀況，均仍然為集團之核心原則與策略方針， 集團業務前景審慎樂觀。