【長和系業績】李澤鉅主席的話﹕延續原有核心原則與策略方針　

李澤鉅擔任長和（0001）及長實集團（1113）主席後，首次撰寫業績公告內主席的話。在兩間公司的業績報告，他均提及有關風險等不明朗因素對全球經濟的影響。不過他於長實業績報告內指出，會繼續物色項目投資。

他於長和業績公告內指出，貿易糾紛及英國脫歐結果仍屬未知之數、商品及貨幣價格波動，預期主要經濟體增長減慢， 令全球經濟前景處於逆勢，風險有增無減。

儘管2019年首季出現回穩跡象，包括較低失業率、 轉趨溫和之貨幣政策以至主要貿易糾紛或可望稍為緩和，惟經濟及貿易不穩定情況應將於年內持續。

他表示營運韌力、業務多元化及深厚之財務根基繼續為集團在不影響財政穩定與實力下達致理想盈利與現金流增長之主要優勢。就所有投資活動採取審慎之資本管理、嚴謹之財務政策，以及支持其目前投資評級之穩健流動資金及健全債務狀況，均仍然為集團之核心原則與策略方針，集團業務前景審慎樂觀。最後謹向董事會及集團全球所有員工之忠誠努力、專業精神與寶貴貢獻致以衷心謝意。

長實﹕續物色優質投資

在長實的業績公告內，李澤鉅指出展望2019年世界政經情況料將越趨複雜，中美貿戰風波尚待解決、英國脫歐存在不明朗變數，將繼續對環球經濟構成風險，預期全球大多數國家將面對較低增長，故必須審慎應對。內地 2018年經濟實質增長溫和下調至6.6%。

隨著內地持續優化經濟結構，側重高質量方向， 預期國家經濟可穩步增長，持續健康發展。大型經濟建設如一帶一路及大灣區的成果會日益顯現，預期可為國家尤其香港帶來更多新機遇。環球經濟放緩及市場不明朗，難免對香港經濟以致樓市帶來不穩定影響，而物業市場發展料 將繼續由房屋政策所主導。

他又指出集團現有不同物業項目正在規劃及發展階段，將會帶來收益貢獻，並繼續尋求合適機遇，以不同形式投資，以強化物業發展組合。

面對市場種種挑戰，自2016年起致力增加固定收入之策略發揮顯著作用，隨著新收購業務 帶來的固定收入增加，2018年固定溢利收益較2016年之水平增加超過50%，而已購入固定 收入項目之收益預期將繼續穩步增加。集團將持續積極拓展具發展潛力及收益穩定之優質投資，鞏固整體收入增長，並提供進退自如之彈性。