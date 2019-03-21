【長和系業績】李澤鉅﹕發展策略不變　稱日日均有新挑戰

李澤鉅首次以長和（0001）及長實集團（1113）主席身份主持記者會。不少問題均圍繞他擔任主席後的感受，以及集團發展策略有否改變。他直言集團策略無改變，仍是發展不忘穩健，重視盈利質素。被問及在接任有何挑戰時，則指出日日都新挑戰，搵唔到挑戰先係最大挑戰！

李澤鉅直言﹕「第一策略一定無改變，我係長江30幾年，做總經理都就20年，發展不忘穩健的優良傳統一定唔會改變」。他續稱會繼續努力為股東增值，要令盈利、盈利質素提升，更指「外面風大浪大，盈利質素可能更重要」。

他笑言「我唔識寫文學小說，答唔到」，並強調無太大變化，與大李生任主席時無分別，「都係返總經理呢份工，Advisor（顧問）一樣返工，爸爸同仔嘅partnership（合作）」。

明言做交易時不會抱志在必得的心態

對於女兒李思德已成為家族旗下個別公司董事，被問到其女兒日後角色時，他答道：「細路女放過佢地，有排學」。至於追問是否開始培養她，他則稱「個個爸爸都會培養佢地。」

提到經濟前景，李澤鉅指外圍因素不穩定會影響本港就業，從而影響樓價，但表示「希望唔好影響到香港普通人既生活」。至於集團會否加大在香港投資時，李澤鉅指出公司一向有加大投資，最佳例子為「一直有買回自己股票，真金白銀，講乜都係假」。