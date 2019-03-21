【騰訊業績】去年第4季純利按年大跌32%　即時拆解4大元兇！　

股王騰訊﹙0700﹚收市後公布去年全年業績，單計去年第4季，盈利急倒退！股東應佔盈利按年大跌32%至142.29億元﹙人民幣．下同﹚，為有紀錄以來最大季度跌幅；按季則亦跌39%。

細閱最新業績報告，騰訊年第4季純利大跌，可歸因於4大元兇。

經營純利率降至2成

先檢閱上季盈利表現。期內，收入848.96億元，按年上升28%；毛利351.52億元，按年上升12%。不過，毛利率由47.4%降至41.4%。

經營盈利方面，騰訊第4季賺172.88億元，按年大減33%。經營純利率亦由38.7%跌至20.4%。

去季網絡遊戲收入表現「穩定」

第四季表現急倒退，第一個原因是收入增長放緩。雖然集團網絡廣告業務及其他業務分別按年上升38%及72%，然而收入「重鎮」增值服務業務去年第4季收入只按年增長9%，至436.51億元，其中網絡遊戲收入為241.99億元，集團形容是按季相比「大致穩定」，而社交網絡收入則錄得按年增長25%，至194.52億元。

與此同時，騰訊第4季收入成本按年大升43%至497.44億元，拖低利潤率。集團解釋，該項增長主要反映較高的內容成本、金融科技服務相關成本以及渠道成本。

騰訊去年第4季網絡遊戲收入為241.99億元，集團形容是「大致穩定」。﹙網頁截圖﹚

其他虧損淨額21.39億元

另外，騰訊去季亦確認其他虧損淨額21.39億元，2017年第4季則錄得79.06億元的其他收益淨額。集團解釋，虧損主要包括TME就向戰略合作夥伴發行普通股確認的一次性開支，以及反映對若干投資公司業績展望的調整及市場環境變化而計提的減值撥備。

最後，財務成本淨額，亦是增長放緩原因之一。第4季的財務成本淨額按年增長60%至13.72億元。