【多相】美國運通搞蝙蝠俠、黑豹等戲服道具展　吸年輕高消費客群

美國運通與Ironhead Studio合作舉辦「Superhero Unmasked」展覽，展出《蝙蝠俠》、《蜘蛛俠》、《水行俠》、《黑豹》及《雷神奇俠》等戲服及道具，旗下運通Centurion卡及白金卡會員，即日（23日）至本月31日，可獨家入內參觀。

美國運通香港消費卡及夥伴合作副總裁李佩珊指出，去年有調查指出，本港已經超紐約及東京，成為全球最多富豪城市，而且亦有年輕化的趨勢，因為希望通過今次展覽，吸引更多年輕高消費客戶群，未來亦會舉行更多不同類型活動，「今次係一個kick off」

她指出，公司希望為客戶提供更多的體驗，如藝術展及工作坊等，多於提供購物折扣優惠；而消費後客戶所累積的積分，除了兌換機票後，未來亦可兌換其他的體驗活動。被問到年輕客戶的數目有否因此而增長，她就指暫時不能公開相關數據，只表示「增長好好。」

李佩珊指希望通過不同活動，吸引更多年輕的客戶群。（許世豪攝）

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Ironhead Studio行政總裁Jose Fernandez就表示，今次是他首次將自己的作品帶離家鄉展覽，笑言今次的貨運開支應該相當昂貴。

被問到經常會有漫畫迷質疑電影的戲服與漫畫中的有落差，他在設計時如果平衡自已的創意與漫畫迷的意見。他指，只要做得比漫畫書好，帶出人物的元素，就不會被漫畫迷質疑，「《黑豹》的服裝與漫畫亦有不同，但漫畫迷沒有感到不快。」

至於自己最愛的戲服是屬於哪一個超級英雄呢？他說難以挑選，一定要選擇的話就會選《Batgirl》。