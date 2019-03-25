眾安在綫有信心短期內實現承保盈利　今年聚焦4範疇

眾安在綫（6060）去年虧損擴大至17.43億元(人民幣，下同)，2017年度蝕9.97億元。公司首席財務官鄧銳民在業績記者會上，未有正面回應何時能夠扭虧為盈，解釋虧損部分來自承保虧損，而期內承保業務已有良好增長，另外，去年投資回報不及2017年好，且公司在科技及海外仍有很多前期投入，導致虧損增加。

鄧銳民指，公司未來會繼續優化承保組合，提升承保質量、風險管控能力和賠付率，又指去年經營效率也大大改善，期望長遠股本回報率（ROE）可優於同業，強調目前增長比起同業仍有較高的增長幅度。

陳勁（中）指，有信心在短期內能實現承保盈利。（區嘉俊指）

陳勁：今年聚焦健康、車險、消費金融和生活消費

公司聯席首席執行官陳勁則指，去年公司綜合成本率下降12個百分點至120.9%，受惠於規模效應和經營效率提升，科技賦能方面亦有進展，反映業務有良性發展，有信心在短期內能實現承保盈利。他又指，內地經濟放緩，但中國經濟進入新常態，中產家庭收入增加會令保險意識增強，眾安將透過科技研發產品以迎合市場。

陳勁指，公司已取消了一些賠付率較高的產品如數碼、物流，旅航產品亦減慢投入，有關調整自去年下半年起進行，賠付情況已見改善，今年會將更多資源投放在盈利較好的產品，聚焦健康、車險、消費金融及生活消費產品，料今年將有較強增長勢頭。他又指，公司並無討論回購。

聯席首席執行官兼科技執行董事姜興指，公司預見科技與保險融合將不斷深入，將構建更全面的風險保障能力，通過科技賦能實現高質量增長，未來5年，目標是實現高於行業的總保費年複合增長率，經營指標持續優化，並在科技方面持續投入。