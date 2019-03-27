中國人壽盈利大挫65%至113.95億人民幣　每股派0.16元

中國人壽（2628）公布2018年全年業績，盈利大跌64.7%至113.95億元（人民幣‧下同），每股收益0.39元，派末期息0.16元。

新業務價值跌17.6%

期內新業務價值為495.11億元，按年下跌17.6%。收入減少2.5%至6,274.19億元，其中已實現淨保費收入增加5%至5,320.23億元。

已實現淨保費收入之中，以健康險業務發展最快，增長26.8%，而主業壽險業務增長1.8%，意外險業務則增長3.9%。

內含價值增長8.3%

截至2018年底，公司的內含價值按年增長8.3%至7,950.52億元。

2018年中國人壽的投資收益增加2%至1,251.67億元，公司表示債權益投資利息增加，而基金分紅則減少。而淨投資益率略降0.28個百分點至4.64%，總投資收益率則下降至3.29%，大跌1.87個百分點。

股票、基金虧損 拖累盈利

中國人壽表示，權益類市場大幅下跌，股票、基金價差收入和公允價值變動均變成虧損，是總投資收益率下降的主要原因。

截至2018年底，中國人壽的核心償付能力充足率為250.55%，按年下跌27.06個百份點；綜合償付能力充足率為250.56%，按年下跌27.09個百分點。