香港電視去年做18.9億元生意　王維基目標今年增至32億元

香港電視（1137）去年虧損1.33億元，較2017年虧損2.05億元有所收窄，不派息。

公司去年商品交易額達18.9億元，按年增加77%，主席王維基指，目標今年商品交易額達32億元。由於開設O2O門店對生意增長有很大幫助，去年底擁39間O2O門店，今年底要加開到120間。

主席王維基指，將軍澳總部物流中心的第二期系統的工程已完成，剛於本月開始處理客戶訂單。（歐嘉樂攝）

去年第四季公司現超負荷 王維基坦言「訓唔著」

他笑言，去年第四季，公司每日平均訂單逾12,000張，但當時公司的派送系統只能夠應付10,000張訂單，亦即是有2,000張訂單是超負荷，令他每晚都「訓唔著」。他提到，將軍澳總部物流中心的第二期系統的工程已完成，剛於本月開始處理客戶訂單，令整個物流系統每日可處理20,000張訂單，暫時解決超負荷問題。亦是去年5月開始的機械化自動執貨系統，令公司成本大減，現時處於「做一單賺一單」。

主席王維基表示，現時公司仍處於投資期，暫時難以派息。（歐嘉樂攝）

如投資者認為網購在香港能存在 應買入股票

在談及何時會派息時，王維基直言，現時公司仍處於投資期，暫時難以派息，又指出曾有投資者問及公司股票是否值得買入，則指出投資者買公司股票前，應該自問是否相信香港在未來10年是否需要網購，假如投資者認為網購在香港能夠存在，就應買入股票。

王維基又稱，不擔心有同行大搞網購，因為要做到香港電視的規模，其他公司最少需要兩年時間去發展，而且有更多網購公司出現，才會令香港的網購風氣更加盛行。