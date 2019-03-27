大新銀行王祖興：無計劃減持重慶銀行

大新銀行（2356）去年盈利24.8億元，按年上升13.4%；減值撥備總額6.33億元，按年減少22%。公司指，雖然對重慶銀行投資的使用價值再次低於投資的帳面值，導致要作出2.3億元減值撥備，但重慶銀行（1963）營運表現仍然令人滿意，貢獻溢利逾6億元，按年增加約5%。

董事總經理王祖興表示，重慶銀行一直為公司帶來盈利貢獻，目前無計劃減持重慶銀行。執行董事王伯凌指，作出減值撥備主要考慮重慶銀行的股價變化，如股價上升，減值需求性會減低，如股價繼續低迷則會是挑戰，但強調這是長期和戰略投資，會繼續做下去。

傳統和虛擬銀行可以各自發展

面對虛擬銀行的挑戰，王祖興指，目前未知虛擬銀行實際營運方式，虛擬銀行能給予客戶新的服務體驗，亦相信定價會較為進取，但認為「銀行好講信任」，只要傳統銀行與客戶建立密切關係，主動了解客戶需求，傳統和虛擬銀行是可以各自發展。他又指，會在投資方面不斷致力為股東增值，若有任何符合股東價值的投資都會考慮，主要為金融方面，

對於今年貸款增長，王祖興指，香港經濟良好，但中美貿易談判仍未結束，預計貸款會保持溫和的單位數增長，最主要動力來自商業銀行，尤其是中小企貸款和跨境業務。

此外就有關大新金融（0440）向MUFG回購1,550萬股一事。公司管理層指出，議案已獲股東大會通過，如無意外今星期可以完成回購。