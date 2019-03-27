【虛擬銀行】發出3張牌照　金管局料6至9個月內推出服務

金管局宣布向Livi VB Limited（中銀香港、京東數科及怡和集團合資）、SC Digital Solutions Limited（渣打香港、電訊盈科及攜程金融合資），以及眾安虛擬金融有限公司（眾安在綫及百仕達集團合資）授予銀行牌照，以經營虛擬銀行。

陳德霖指能促進普及金融

金管局總裁陳德霖表示：「我們很高興今天發出了3個虛擬銀行牌照。引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心的優勢的一個里程碑。我相信虛擬銀行除了能推動香港金融科技發展和創新，更可以為客戶帶來更好的體驗和促進普及金融。」

他續指出：「由於虛擬銀行不設實體分行，只能透過互聯網為客戶遙距開戶和提供各類銀行服務，我相信它們要立足於以客為本的理念去提供嶄新的銀行服務，才能夠吸引客戶。另外，虛擬銀行的業務目標是面對廣大市民和中小企業，為他們提供優質服務，這亦會促進普及金融。」

仍處理餘下5份申請 進展良好

根據已獲發牌照銀行的業務計劃，虛擬銀行服務可於6至9個月內正式推出。

發出上述牌照之後，香港的持牌銀行數目將增至155間。

金管局仍在處理餘下5份的牌照申請，進展良好。