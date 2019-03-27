【虛擬銀行】金管局發首批3個牌照　中銀渣打眾安有份

金管局宣布，發放首批3個虛擬銀行牌照。獲發牌照的的申請者有中銀香港、京東、怡和的合資公司Livi VB；渣打銀行（香港）、電訊盈科、香港電訊及攜程金融的合資公司SC Digital Solutions Limited；眾安在線、百仕達集團的合資公司眾安虛擬金融。牌照即日起生效，預計6至9個月內提供服務。發出上述銀行牌照後，香港的持牌銀行數目將增至155間。

金管局表示，另會積極處理其餘5份已提交接近完備資料的申請並進行盡職審查的申請，但不一定要發牌比其餘5間，必須符合所有發牌條件，並符合發出虛擬銀行的三大政策目標。

陳德霖：可為客戶帶來更好的體驗

金管局總裁陳德霖指，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心的優勢的一個里程碑，相信虛擬銀行除了能推動香港金融科技發展和創新，更可以為客戶帶來更好的體驗和促進普及金融。

虛擬銀行即不設實體分行的銀行，市民可透過網頁或手機平台使用全面的銀行服務，包括定存、借貸、保險服務等。金管局前年9月宣布鼓勵在香港引入虛擬銀行，以促進普及金融和金融科技發展，去年5月底推出《虛擬銀行的認可》指引，至去年8月31日首批牌照申請截止，共收到33家機構遞交申請書。

陳德霖表示，虛擬銀行將推動本港金融服務的普及。（資料圖片）

共接獲33個申請

金管局表示，33個申請當中，11家申請者未有就發牌準則下的部份關鍵項目提交足夠資料而遭駁回。之後在已提交接近完備資料的申請中篩選了8份作最後的盡職審查，當中包括銀行、非銀行金融機構和科技公司，有本地、中國內地和海外公司。

早前外界盛傳，很大機會獲發首批虛擬銀行牌照的申請者，包括騰訊（0700）旗下的財付通、渣打與香港電訊（6823）財團、WeLab、眾安（6060）與信銀國際財團，和小米（1810）與尚乘金融的財團。