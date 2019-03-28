嘉里物流去年多賺15%至24.4億元　派末期息16港仙

嘉里物流（0636）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為24.4億元，按年增加15%，派末期息16仙，按年增加14.3%。

該公司又指出，去年營業額增加24%至381.39億元，核心經營溢利為23.6億元，升11%；核心純利增長為13.26億元，增長12%。

公司指出去年來自物流營運營業額為165.26億元，按年增加25.9%；香港貨倉業務營業額為3.4億元，按年跌30.3%，國際貨運營業額為212.71億元，按年增加80.7%。

公司又指出，物流營運分部溢利為15.5億元，按年增加19%，香港貨倉分部溢利為5.6億元，升3%，國際貨運分部溢利為5.49億元，按年增加7%。

向嘉里建設出售香港2間貨倉

公司表示向嘉里建設（0683）出售2間分別位於沙田及柴灣的貨倉，總作價為36億元；預料潛在收益預料為20億元，惟有待股東批准及若干條件完成後方可作實。

有信心今年可持續增長

嘉里物流指出，按目前市場及貿易狀況而言，今年年環球經濟放緩似是無可避免。預期各樣消費品之銷 售仍然疲軟。然而，憑藉在亞洲尤其香港、台灣及泰國的穩固地位及多元化業務，有信心於今年繼續取得可持續增長的業績。

公司又指出，受惠於區內消費上升及投資增加，預期亞洲尤其東南亞及印度將持續錄得更強增長。公司將利用其在亞洲的完善網絡，在發展蓬勃的亞洲區內貿易中獲益，故預期本集團亞洲業務於今年將會維持增長。