TVB與香港寬頻合作　推電訊服務和廣告優惠

電視廣播（0511）和香港寬頻（1310）擴展策略性合作至企業市場，今年4月1日起，香港寬頻企業方案的寬頻、流動通訊、話音、雲端、數據、數據設施及系統整合等服務的新客戶，可獲服務合約總額50%的現金券，用於支付TVB的myTV SUPER AD Booking MANAGER平台上投放的廣告，或Big Big Channel的Digital Marketing方案。

同時，企業於myTV SUPER平台投放廣告，或使用Big Big Channel的Digital Marketing方案，可獲價值相等於廣告費用總額50%的現金券，用於繳付香港寬頻企業方案指定服務的月費。

李寶安：冀提升myTV SUPER廣告收益

電視廣播行政總裁李寶安指，目前myTV SUPER新媒體廣告收益，相對傳統電視廣告收益的佔比約為一成，預期今次合作計劃推出後，年內會將比例提高至兩成，而增長速度會不斷加快。

他指，myTV SUPER暫時客戶的預算不會如傳統電視廣告般高，但落廣告的次數和方式可能更多。他又解釋myTV SUPER廣告相對其他新媒體的不同，在於用戶在觀看預期2至3分鐘內容時，廣告彈出時會傾向找「交叉」關掉廣告，但當在myTV SUPER觀看半小時或更長節目時，因期望不同，則會容忍自己看30秒廣告。

李寶安（左）冀合作計劃推出後，myTV SUPER廣告收益會有所增加，而且增長速度不斷加快。 （區嘉俊攝）

楊主光：其他對手難抄合作模式

香港寬頻持股管理人執行副主席楊主光指，即使推出新優惠，公司不會提高現有服務價錢，將維持具競爭力的寬頻服務，他相信市場其他對手難以抄襲公司與TVB的合作模式。他又說，公司目前商業客戶約為5萬，佔市場份額仍低於一半，而是次優惠涵蓋現有及新增客戶，預期在客戶基數低和價錢較優惠下，未來商業客戶會高速增長。