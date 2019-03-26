李寶安決定TVB全力進軍大灣區市場　除咗拍綜藝仲想起電視城！

TVB行政總裁李寶安昨日在接受傳媒訪問時表示，公司會向著OTT業務、大台網及內地業務這三個目標發展，並找尋增長動力，期望今年可在內地推出綜藝節目，開拓收入來源，在大灣區覓地建廠，爭取由以往收費提供節目予內地電視台轉播，改為無需收費但可播放自家廣告。

講到尾，向內地發展絕對是TVB的重要任務，原因當然是賺錢，而大灣區絕對是項目的核心地帶，而無綫希望可以進軍大灣區的免費電視頻道，首要的條件當然是製作配合大灣區的節目。

電視廣播（0511）（TVB） 去年轉蝕1.99億元，為公司上市31年首度見紅。(資料圖片)

TVB的劇集一直也有與內地合拍，所以今次重點並不是放在劇集身上，而是綜藝節目。根據李寶安在接受傳媒訪問時的說法，會跟內地網上平合作拍攝綜藝節目，打算將以往較成功的作品為先鋒，例如在《香港小姐》、《國際中華小姐》等選美節目中添加中國色彩，也不排除再增添選美節目，不過目前未有定案。其實好簡單，直接搞一個《大灣區小姐競選》，又可以攻打大灣區地方，又有綽頭，一定得！

如果港姐變大灣區小姐，或者真係搞個《大灣區小姐競選》，你會唔會睇？（資料圖片）

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除了選美節目，其實TVB也有一些綜藝節目適合加入中國元素，首先當然要選出皇牌綜藝，例如《Do姐去Shopping》又或是《森美旅行團》，至於如何加入中國元素？好簡單，請個客席嘉賓！早前《Do姐再Shopping》也是Do姐農夫為固定主持，再加一個TVB藝員作客席嘉賓，今次只要邀請內地人氣高的藝人，輕易地加入中國元素，又可以靠他的人氣爭取內地觀眾收看，又贏一仗！

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可能已經拍緊《Do姐去大灣區Shopping》。（螢幕截圖）

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