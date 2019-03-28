大改革讓Sony虧轉盈　會長平井一夫6月退休

帶領Sony業務飛躍發展的會長平井一夫宣布，6月18日股東大會通過之後就會退任，轉為公司的高級顧問。

平井一夫在2012年起擔任Sony社長兼CEO，而在2018年4月已決定，將社長兼CEO一職交由吉田憲一郎接任，轉任為集團的會長。

服務公司35年 2012年起擔任社長兼CEO

平井一夫表示，與吉田憲一郎的職務交接順利，確信管理團隊和員工在吉田指揮之下團結一致，以支持Sony發展，因此在公司服務35年之後決定引退。

在平井一夫帶領之下，Sony交出良好的業績，截至2018年3月的年度盈利達到了1997年以來的最高水平。

Sony公布由東京海上控股的隅修三擔任新一屆會長。

平井一夫改革了Sony的架構及業務，令公司在重拾盈利。（視覺中國）

改善PS 3銷售 曾大規模裁員1萬人

平井一夫曾領導Sony電腦娛樂業務，改變了PlayStation 3的銷售策略，強調PS 3與其他遊戲機的差異，帶動了PS 3以至PSP改善銷售情況。

自2008年起Sony年年虧損，平井一夫在2012年上任社長兼CEO之後，曾經大手裁員1萬人，削減公司的各項成本，讓公司內重拾盈利。

吉田憲一郎領軍 平井削成本的左右手

至於Sony的下任領導吉田憲一郎，曾一度「流放」至子公司Sony Communication Network達14年，但2013年平井一夫將他帶回總部，有份與平井一夫一起制定大規模削減成本的政策。

吉田憲一郎將會帶領Sony發展，他曾在子公司工作十多年，與一般在總部扶搖直上的精英職場歷程不同。（路透社）

圍繞FGO推出周邊系列 拓付費員會制

兩人還制定了以創新IP內容吸引消費者的策略，推出了大熱的遊戲Fate/Grand Order（FGO），並以此IP推出舞台劇、動畫及其他周邊商品。

創造到IP之後，Sony得到大量消費者的數據，推出了會員制度Play Station Network，拓展付費會員服務，以較低成本增加了集團的收入。