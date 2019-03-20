《Fate/Grand Order》FGO全球營收30億美金　比家用機大作更好賺

要數在日本最賺錢的手機課金遊戲，除了《怪物彈珠》之外，相信不少人都會聯想到FGO《Fate/Grand Order》，外媒近日報導FGO的全球營收已達30億美金。

手機付費排行及統計網站Sensor Tower公布是次統計結果，表示自2015年以來，統計FGO在App Store及Google Play的總營收已達30億美金，換算港幣約2百30多億，非常誇張。因為FGO的營收亦與Sony有關（子公司Aniplex），Sensor Tower亦用了PS4家用機遊戲來作對比。假設一款PS4遊戲售60美金，那代表遊戲需要賣出5千萬隻才能與FGO打成平手。而暢銷作品如《Horizon: Zero Dawn》銷量約1000萬隻，對比之下FGO是其5倍。

(Sensor Tower)

Sensor Tower亦公布出FGO的課金地區來源，有82%來自日本、12%來自中國，而3%來自美國。以Sensor Tower的統計來看，估計應該只計算了日服的FGO，並不包括台服及中國服的版本。

iTunes日本課金排行榜，FGO經常名列前茅甚至第一（圖片擷於3月20日）

《Fate/Grand Order》的遊戲性並不怎麼樣，但遊戲融會貫通了《Fate》此一系列十數年在小說、漫畫、動畫、無數泛生作品的角色，而且為她們編寫了更多原創劇情，加上遊戲本身的劇本出色，在日本吸引極大量的Fans，在同人界的「薄本」亦是數一數二的多。而「吸金力」如此強勁除了Fans Base大，也有賴於那壞文明暗鍋的極低中獎機率，以及追求角色「寶5」的愛等。其他遊戲要跟上FGO的模式，可以說是極困難。

早前活動的巨人「櫻」，原作於 Fate/Extra CCC Fox Tail 登場

來源：Sensor Tower

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