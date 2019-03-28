阿里CEO張勇談企業文化　爆金句︰點燃別人最好方式　先點燃自己

阿里巴巴集團首席執行官張勇（花名︰逍遙子）在新零售超市「盒馬鮮生」管理會議上作內部分享，闡述其對阿里巴巴文化、價值觀和組織的一系列思考，期間大爆金句。

「價值觀不是用來掛在牆上的」

他稱，文化是催化劑、溶解劑，能把所有東西融在一起，阿里巴巴相信無論公司成長到哪個階段，強大的共同價值觀都可以讓集團上下維持一貫的企業文化，發揮凝聚力，而在阿里，有不少價值觀，如「客戶第一、員工第二、股東第三」、「因為信任，所以簡單」、「今天的最好表現是明天的最低要求」、「永遠不變的是變化」、「快樂工作，認真生活」，但張勇強調，價值觀不是用來掛在牆上的，而是不知不覺融入思考和行為之中。

阿里巴巴集團首席執行官張勇，要做好的企業文化，首先是做好人。﹙阿里足跡網頁圖片﹚

不贊同「一將功成萬骨枯」

與此同時，他認為，要做好的企業文化，首先是做好人，包括做「好」人和做好「人」，又稱阿里要做的是如何讓我們員工聚焦在美好的東西上，把它上升成文化。因為公司相信文化的內核「原漿」就是相信人和社會的美好，而不同性格的一群人能夠聚在一起做同一件事，追求的是內核的一致性。

另外，他又說 ，我們都是普通人出身，今天只是崗位職務不一樣，回到人的最本源，從我們這個團隊開始做起，自己很不贊同「一將功成萬骨枯」，一個人是搞不定所有事的，而是靠一個團隊，絕對不要做成「一將功成，滿地骷髏」。

張勇相信人與人之間是有心電的，點燃別人的最好方式是先點燃自己。