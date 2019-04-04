美銀美林稱　發達國家13%公司是殭屍企業

殭屍企業是一些沒有盈利能力，收入大部份用於還債的企業，已經「沒有生命力」，但又死不去。美銀美林指出，發達國家的大型企業之中，多達13%都是殭屍企業。

《BBC》引述美銀美林表示，去年發達國家有536間企業都是殭屍企業，佔總數的13%，這些公司甚至連還利息也有困難。

2018年全球經濟增長不俗，事實上部份公司已經「脫苦海」，數目較高峰期的626間回落了不少。

2018年經濟發展不俗 但企業盈利下降

美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett指出，不少企業容易「屍變」，因為整體盈利都在下降。

經濟好但盈利下降，看似不合常理，而Michael Hartnett就指出，企業錯失盈利有兩大原因。

企業在過去10年低息借錢，但投入到一些沒有盈利的業務，結果拖累公司盈利，甚至令公司淪為殭屍企業。（路透社）

金融海嘯後息率大降 企業容易借錢

要成為殭屍企業，首先當然要身負巨債。Michael Hartnett就表示，2008年金融海嘯之後，各大央行都將利率降至接近零，讓當時陷入困境的公司不用破產。

但這種情況延續了好幾年，市場充斥資金，不過渡過難關的企業很容易就借到低息貸款，於是就大量借貸。

而在2015年美國聯儲局開始加息之後，這些企業負債的利息之出就突然增加。

投資於無法賺錢業務 資源運用低下

但話分兩頭，企業以低廉成本借到錢，本身不是壞事。如果用來投資未來，例如購買機器、研發新產品，做得好的話對企業發展會有好處。

Michael Hartnett指出，殭屍企業出事，問題在於借到錢之後，資金運用不當：「他們拓展了一些本來不該經營的業務，這些業務消耗資源，無法更有效運用資本。」

生產力低 如加息可能突然有問題

這樣就成了殭屍企業的一大特徵：生產力低，長遠賺不到錢，無法吸引新投資者。

目前息率仍處於低位，Michael Hartnett表示暫時還沒有問題，不過一旦大幅加息，這些企業就會突然面對嚴重困難。