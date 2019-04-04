唔想放假？　日本智庫擔心4月天皇退休長假會拖累經濟

日本天皇將於4月30日退位，新天皇於5月1日即位，改元「令和」，當地由4月27日開始「十連休」至5月6日。放假讓民眾消費，理應可以刺激經濟，但有民間智庫則擔心，這樣長的假期會為經濟帶來負面影響。

旅遊、娛樂等消費會增加

《共同社》引述第一生命研究所有關改元對經濟影響的報告，表示「十連休」旅遊、娛樂等消費會增加，但也有相當大的副作用。

製造業產量減少 民生影響亦較大

報告指出，長期放假令到製造業的開工天數減少，企業產量下降，將會成為日本經濟下行的因素。此外，正職員工放長假，部份公司難以確保招聘足夠臨時人手，而一些民生相關係行業例如銀行、托兒所、醫院等會有較大影響。

報告指出，人們放長假時會增加消費，但放完假之後就會變得節約，令放假後的經濟表現下滑。（路透社）

連放10日假，也意味着股市長期休市，增加了持有股票時外圍經濟、市況發生重大變化的持倉風險。報告認為，可能有投資者在放長假前出售持股，令長期前拋售壓力較大，影響股市走勢。

放完假節約用錢 或會令經濟急凍

至於放完假後也有負面影響。報告指出，民眾會在長假時增加消費，但放完假之後就會變得節約，「喜慶氣氛有可能急轉直下，變成經濟衰退的局面。」