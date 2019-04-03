加拿大稱第3間油菜籽公司陷麻煩　中國投訴質素有問題

加拿大農業部長Marie-Claude Bibeau表示，中國政府因質素問題，投訴加拿大第3間油菜籽出口企業。

她向下議院貿易委員會稱：「我們已獲知，有第3間企業收到了不合規範通知，但並不代表已下達禁令。」但她並沒有透露公司的名字。

3月中國已暫停了加拿大Richardson International和Viterra的進口報關，稱兩間公司的油菜籽發現有害生物。

《路透社》指出，自從加拿大去年12月拘捕華為首席財務官孟晚舟之後，中國對加拿大一直極為不滿。

加拿大指中國向第3間加拿大油菜籽公司發出不合規範通知，但沒有透露公司名稱。（路透社）

難找替代市場 料今年種植量削逾1成

報道引述Richardson International表示，如果中國繼續執行禁令，要找到新的國際市場「不是輕鬆的事」。該公司主席及行政總裁Curt Vossen表示，加拿大農戶今年油菜種植量可能減少超過10%。

加拿大油菜理事會數據顯示，該國有40%油菜籽、菜籽油和菜籽粕是輸往中國，兩國油菜籽貿易價值約27億加元。

加拿大拒絕反擊 正與其他進口國商討

不過，其實中國對加拿大有龐大的貿易順差，因此有議員建議加拿大要反擊，然而加拿大貿易部長Jim Carr已駁回該建議。

Jim Carr指出，目前已經與其他油菜籽進口國例如巴基斯坦、墨西哥和越南商討，看看能否增加進口量。而加拿大亦準備派遣高級別代表團前往中國，政府亦考慮增加農業補貼。