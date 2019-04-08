遊日小心！　3個中資網上平台　大阪民宿8成涉嫌違法

近年到日本旅行，大家可能會選擇住民宿。不過，原來網上不少民縮都是非法的，甚至一些知名平台也不例外。

《日本經濟新聞》報道，日本政府雖然已發布《住宅宿泊事業法》，但至今可謂屢禁不絕。

其中一個原因，是非法業主利用Airbnb等網站，上傳大量違法民宿資料。

非法民宿不提供號碼 調查困難

由於涉及大量資訊，民宿監視服務供應商最近應運而生。有「民宿警察」公司社長表示，非法民宿的資料極為巧妙。他向記者展示Airbnb平台上兩間位於東京新宿的民宿，並沒有提供必須填寫的申報號碼，而資料上寫着月租合同，但實際上最低能訂3晚。

日本遊客每年大增，酒店未必有房，不少人會考慮租住民宿，但未必會留意這些民宿是否合法。（路透社）

多方法規避調查 日語英語介紹不同

部份網站內容更是明顯犯法，例如照片是盜用自地產代理網站，日語版和英語版介紹不同，甚至有些單位平日訪問時不會顯示資訊，到了周六才上載資料，以規避平日的檢查。

由於Airbnb早期條款較鬆，可以不填寫申報號碼，只填寫提供住宿的理由就可以上載，形成了監管漏洞。雖然2018年12月開始要求新房東提供文件，但之前上載的單位，沒有人舉報的話目前仍未處理。

至於中資網站就更嚴重，據大阪市調查，3個中資網站發布合共1,600個民宿資料，當中接近8成是違法或涉嫌違法。

櫻花季節部份酒店可能一房難求，在網上看到有人推介民宿時，可先查一查有沒有申報號碼。（路透社）

社交網站上推介 亦未必合法

在社交網站亦出現大量不知道是否合法的民宿介紹，例如某中文網站有人表示「3個人想在大阪住6晚」，即有10多個業主回應。

日本觀光廳4月起要求業主向中介平台告知準確的地址和姓名，用於對照合法民宿名單。