工銀亞洲成立大灣區公司業務部 　提供綜合、全面的跨境金融服務

工銀亞洲宣布成立大灣區公司業務部，積極把握大灣區發展機遇，以發展灣區業務為重點，加強9+2區域內聯動，為灣區客戶提供綜合、全面的跨境金融服務。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍指出，粵港澳大灣區建設是國家發展藍圖的重大戰略部署之一， 發展潛力巨大。香港作為大灣區的核心引擎之一，在9+2區域中有著特殊的地位及優勢。工銀亞洲作為中國工商銀行在境外的銀行業務旗艦，將積極發揮跨境平台優勢，背靠母行及其灣區分行的有力支撐，全力為客戶提供跨境跨市場、一攬子的綜合金融服務。

為此，該行成立大灣區公司業務部，加強與工銀集團境內各機構的業務聯動及資源共用，體現工銀亞洲將重點發展灣區業務，加大對灣區客戶的資源投入，加強灣區業務聯動，樹立灣區特色品牌的決心和實力。」

與母行展開業務合作

工銀集團歷來高度重視大灣區市場，工銀亞洲亦一直視大灣區為重要戰略腹地。為把握此歷史性機遇，工銀亞洲已與母行灣區內的不同機構建立了大灣區一體化聯動發展平台，在工銀集團層面形成了多層級統籌、境內外協同的業務聯動機制安排；與母行灣區內機構合作開展的業務範疇亦相當廣泛，涵蓋貿易融資、清算匯款、銀團貸款、債券發行、上市顧問、財資業務及資金池業務等服務範疇，致力滿足灣區企業全方位的跨境金融服務需要。

未來，大灣區公司業務部將在立足發展香港本地業務的同時，根據灣區內不同區域的優勢及特色、因地制宜地與當地機構展開差異化的聯動合作；並將前瞻性把握境內企業「走出來」和港資企業「引進去」的機遇期，充分運用「跨境金融 首選銀行」的服務優勢，與灣區內客戶建立並構築更加穩健、高效的業務夥伴關係，致力提升本行金融服務整體價值，為客戶提供差異化、全球化的特色金融服務。