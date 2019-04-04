滙豐控股CEO范寧稱將維持派息政策　惟需與業務投資取平衡

滙豐控股（0005）在香港舉行非正式股東會議，集團行政總裁范寧（John Flint）表示，會於可見將來維持派息政策，同時強調管理層需於派息、回購及業務投資3方面做好平衡。

擬加強投資大灣區業務

滙控今日於中環總行舉辦一年一度的非正式股東會，席間股東連番就集團派息及股價表現提問。范寧回應指，派息、回購及投資未來均為提升股東回報的有效途徑，但若將所有新增資本用作派息並不恰當。他舉例指，粵港澳大灣區發展潛力巨大，滙控於區內亦處有利位置，故此必須把握機會擴大業務。對於股價表現，范寧稱有信心達致去年提出的8大戰略目標，隨着業務改善，相信市場屆時會作出回應。

杜嘉祺表示，無意將總部遷回香港。（文顥宗攝）

料英國脫歐影響有限

對於英國脫歐，范寧指出公司已準備將部分員工及業務轉至法國巴黎，可於英國脫歐後如常向客戶提供服務，真正的風險在於英國經濟會否受脫歐打擊，但他強調集團已為此做好準備。

此外，有股東關注滙控會否將總部遷回香港，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）指出，沒有搬遷總部的計劃，未來亦會將總部繼續留在英國。

有股東問及滙控是否有意增持交通銀行（3328）股份，范寧則指現時並無增持計劃，雙方會繼續保持戰略夥伴關係。滙控現時持有交行約2成股權。