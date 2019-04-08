全球最大主權基金固定收益指標　剔出10個新興市場

新興市場可能會有震盪！全球最大主權基金挪威主權財富基金，旗下3,000億美元固定收益組合的指標指數，將會剔除多達10個新興市場。

該基金是隸屬於挪威財政部旗下，據《路透社》根據2018年底測算，共有價值170億美元的政府與公司債券會受到影響。

包括韓國、墨西哥、馬來西亞

受影響金額對於一些小型經濟體來說並不少，這些新興市場包括韓國（63億美元）、墨西哥（57億美元）、馬來西亞（19億美元）、俄羅斯（12億美元）、波蘭（10.5億美元）、智利（3.62億美元）、泰國（2.41億美元）、以色列（1.17億美元）、匈牙利（6,300萬美元）以及捷克（5,000萬美元）。

挪威財政部聲明表示，這些改變將會幫助降低管理基金的交易成本。

剔出固定收益指標之後，該基金的經理人仍可以買入上述市場債券，但總額不得高於固定收益組合的5%。

香港、新加坡仍是指標之內

上述調整於6月實施之後，香港、新加坡、日本、新西蘭、澳洲、丹麥、瑞士、瑞典以及加拿大，仍然是指標之內。

此外，挪威主權財富基金還將可再生項目的投資規模授權，大增1倍至1,200億挪威克朗（約1,095億港元），並允許投資未上市的項目，例如風力發電場或太陽能發電場。