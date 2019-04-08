俄羅斯為首　新興市場去年爆買黃金

世界黃金協會（WGC）的調查顯示，2018年全球央行黃金淨買入量達到651噸，當中以新興市場尤其是俄羅斯購買力最強。

美元黃金脫鈎後最大購買量

《日本經濟新聞》指出，淨買入量651噸是1971年「尼克遜衝擊」之後最高。1971年美國總統尼克遜宣布美元與黃金脫鈎，讓美元匯價自由浮動，以壓抑通脹。而上次淨買入量超過651噸，是1967年英鎊危機期間，當年買入了1,404噸。

國際清算銀行（BIS）統計指出，2018年新興市場正迅速擴大黃金儲備，總買入量達到半世紀最高水平。

俄羅斯多年增持黃金 減持美債

如以世界黃金協會2001年至2018年9月數據來看就更為明顯，俄羅斯連續13年增持黃金，令黃金儲備超過2,000噸，2019年2月更進一步升至2,113噸，成為世界第5大黃金持有國。

俄羅斯的策略是令儲備多元化，在增持黃金的同時減持美國國債，與2010年高峰期相比，目前餘下不足10%。

而俄羅斯是世界第3大黃金產出國，年產量約250噸。然而該國推出國際市場的供應量正在減少，令黃金國際市場供求漸見緊張。

增持最大原因是「黃金屬安全資產」

至於中國亦同樣大增儲備，目前是全球第6大黃金儲備國，存量為1,852噸。

世界黃金協會調查顯示，央行增持黃金最大的原因是黃金屬於安全資產，而第二大原因是為了分散持有資產。