港大降本港全年經濟增長預測至2.3%　渣打預測更低

再有機構看淡香港經濟前景。繼早前亞洲開發銀行下調今年本港經濟增長預測至2.5%後，香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表報告，2019年首季本港實質經濟增長為1%，較2018年第4季的增長1.3%放慢。

報告預期，第二季經濟增長可回升至2.1%，全年經濟增長2.3%，較上一次預測下調0.5個百分點，亦低於2018年經濟增長的3%。

港大指出，中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累上半年香港經濟增長，但展望下半年會有改善。

次季通脹料升至2.4% 失業率2.8%不變

至於個人消費開支，報告預測第二季增長2.3%，貨品出口的跌幅亦會收窄至3.9%，但貨品進口跌幅會擴大至4.8%。

港大估計第二季通脹率會升至2.4%，按季上升0.2個百分點，而失業率則維持在2.8%。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆預期，中國下半年會加大經濟支持力度，而美國會暫停加息甚至掉頭減息，均有利本港經濟。（許世豪攝）

渣打劉健恆：港首季經濟增長或低於2%

受外圍經濟因素影響。去年本港第4季經濟增長只有1.3%。渣打大中華區高級經濟師劉健恆預料，經濟疲弱的走勢將於今年上半年持續，預料今年首季增長低於2%，跌至1.6%或1.7%。全年預測則由原本估算的2.7%，下調至2.2%。

劉健恆出席一個研討會時表示，去年底外圍因素，包括中美貿易戰等，都會拖累今年初的經濟勢頭，如韓國及台灣出口都已經轉弱，相信本港出口情況相若，出口數據對GDP會有負面的影響。

下半年經濟或會好轉

他預料，本港經濟今年中會觸及經濟周期的底部，而下半年中國將加大對經濟的支持力度，以及美國暫緩加息，甚至有可能減息，因此預期下半年經濟會有好轉。

至於近期樓市及股市好轉，但相關情況只反映中美貿易的談判有進展，但不是已經達成實質協議，因此認為，目前市況不代表經濟周期改變，暫時不會調高經濟增長預測。