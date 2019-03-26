政府﹕香港首2個月出口按年跌3.1%　外貿環境仍具挑戰

政府公布今年2月對商品貿易數字，2月整體出口及入口貨值分別按年跌6.9%及3.8%。

政府指出2月份商品整體出口貨值為2,287億元，按年跌6.9%，進口貨值則按年跌3.8%至2,775億元。2月有形貿易逆差為488億元，等於這品進口貨值17.6%。

政府指出受到農曆新年假期在不同日子影響，每年1﹑2月貿易統計數字通常有較大波動，所以適宜將2個月合併分析。

政府指出今年首2個月整體出口貨值按年下跌3.1%，進口貨值則按年下跌5%，期內錄有形貿易逆差594億元，相等於商品進口貨值的9.3%。

2月輸往印度貨值跌逾4成

政府表示2月輸往亞洲的整體出口貨值按年跌7.8%，其中輸往印度的出口貨值按年跌41.2%。至於輸美國﹑德國分別跌20.5%及15%，輸往英國商品貨值升30.7%。

至於進口貨值方面，來自韓國貨品貨值下跌23.4%﹑泰國跌15%。惟來自新加坡和美國的進口貨值則錄得升幅，分別上升16.8%和14.9%。

料外圍貿易環境仍受挑戰

政府發言人表示，受環球經濟增長動力減弱以及美國與內地的貿易摩擦所拖累，本港的商品出口表現在2019年年初仍然疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。合併今年首2個月計算以消除農曆新年假期出現在不同日子的影響，商品出口貨值按年下跌3.1%。



短期內，外圍的貿易環境料仍會具挑戰性。雖然美國與內地的貿易談判據報已進入最後階段，但雙方能否及何時達成最終協議，仍有不確定性。其他外圍發展，包括環球經濟增長減慢和英國脫歐等，亦須關注。政府會繼續保持警覺。