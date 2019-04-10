Amazon等網購獨大　瑞銀料美國7.5萬間零售店關門大吉

近年網購流行，全球各地的實體零售店都受到影響。美國有不少城鎮的商場都已經倒閉，有報告指關店潮將會殺到一般零售店。

瑞銀發表報告，指美國將有7.5萬間零售店會結業，而目前網購滲透度為16%，到了2026年會增至25%。

服裝店最高危 或有2.1萬間結業

瑞銀指出，在這種情況下，時裝店、電子產品店和家具店都是高危一族。服裝店會有2.1萬間倒閉，電子產品店有1萬間，傢俬店佔8,000間，而家居用品店亦會有1,000間關門。

報告又指，如果網上雜貨產品滲透率由2%上升至10%，將會有7,000間雜貨店關閉。上述報告並不包括餐廳。

網購滲透率每增長1% 約8000店關門

報告指出，網購滲透率每增長1%，大約就會有8,000至8,500間店關閉。而網購力量之中以Amazon最強，將會佔美國電子商貿市場約一半。

《CNBC》指出，Coresight Research的一項追蹤指標顯示，今年已來已經有5,000多間零售店關門大吉，當中包括不少著名品牌例如Gap、Victoria's Secret、Charlotte Russe以及Gymboree，可以看出當中大部份都是服裝店。